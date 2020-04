Coronavirus, Unione Europea propone il Sure: che cos’è e come funziona? (Di martedì 14 aprile 2020) Sure: un nome incoraggiante – “certo” in inglese – acronimo di Support to mitigate Unemployment Risks, per il piano europeo di supporto economico agli stati membri di fronte all’emergenza Coronavirus. Nato da una proposta della Commissione Europea, il programma è stato approvato dall’Eurogruppo, coordinamento dei Ministri delle Finanze dell’Eurozona. Diventa così uno dei pilastri dell’azione comunitaria nel risollevare l’economia degli stati europei, provati da lockdown e restrizioni imposte dal Coronavirus. Tra le proposte dell’Unione vi è anche il più controverso Mes che, sebbene in versione “senza condizioni”, sembra piacere poco al premier Conte. Indaghiamo più da vicino i meccanismi del Sure. Sure, una cassa integrazione Europea Sure nasce per fornire assistenza finanziaria ... Leggi su thesocialpost **Coronavirus : riunione Fontana-Bertolaso - sul tavolo anche test sierologici**

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Papa Francesco : “L’Unione Europea ha davanti a sè una sfida epocale” (Di martedì 14 aprile 2020): un nome incoraggiante – “certo” in inglese – acronimo di Support to mitigate Unemployment Risks, per il piano europeo di supporto economico agli stati membri di fronte all’emergenza. Nato da una proposta della Commissione, il programma è stato approvato dall’Eurogruppo, coordinamento dei Ministri delle Finanze dell’Eurozona. Diventa così uno dei pilastri dell’azione comunitaria nel risollevare l’economia degli stati europei, provati da lockdown e restrizioni imposte dal. Tra le proposte dell’vi è anche il più controverso Mes che, sebbene in versione “senza condizioni”, sembra piacere poco al premier Conte. Indaghiamo più da vicino i meccanismi del, una cassa integrazionenasce per fornire assistenza finanziaria ...

Parla prima ai governi degli stati dell'Europa unita il santo Padre e, in un passaggio del messaggio "Urbi et Orbi", sottolinea come «Oggi l'Unione Europea ha di fronte a sé una sfida epocale, dalla ...

ROMA – “Bisogna fare in modo che la giustizia riparta ed è possibile farlo in condizioni di sicurezza”. L’Unione delle Camere civili preme per la ripresa, anche per la crisi economica che sta vivendo ...

