Coronavirus | ultime notizie | Lombardia | perquisizioni al Trivulzion e in altre Rsa

(Di martedì 14 aprile 2020) Misiani (Mef): riaperture graduali, in base ai rischi. Si studia la possibile riapertura di moda, automotive e metallurgia

Negli Stati Uniti le vittime di Coronavirus hanno superato quota 22mila. Nel solo stato di New York ne sono state registrate 10 mila. 'Il peggio è passato', ha detto in conferenza stampa il ...A causa della pandemia di COVID-19, molti eventi importanti legati al mondo del gaming ... tenendo comunque d'occhio la situazione corrente. Ultima ma non meno importante, anche Blizzard ha voluto ...