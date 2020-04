Coronavirus, turisti violano il lockdown e la polizia li costringe a scrivere 500 volte “mi dispiace” (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, turisti violano il lockdown e la polizia li costringe a scrivere 500 volte “mi dispiace” Non è una puntata dei Simpson e il protagonista non è Bart. Un gruppo di turisti provenienti da Israele, Messico, Australia e Austria hanno violato il lockdown e, beccati dalla polizia, sono stati costretti a scrivere su un foglio di carta per 500 volte “mi dispiace”, consegnato poi alle autorità. Questa è la punizione servita a dieci turisti che hanno ignorato le regole dettate dall’emergenza Coronavirus in India, un paese che sta riuscendo a contenere discretamente la pandemia con meno di 10mila contagiati ufficiali e poco più di 300 morti. Ma anche in India il governo ha adottato delle misure precauzionali, imponendo l’autoquarantena e il limite degli spostamenti in vigore per le prossime settimane ma questi dieci ... Leggi su tpi Coronavirus in India : 10 turisti puniti in modo particolare

Coronavirus - nel Modenese il pieno di turisti nelle seconde case

Coronavirus - Sala (regione Lombardia) : “Venerdì raggiunto record mobilità - arrivati al 41%. Più movimenti su arterie turistiche - rimanete in casa” (Di martedì 14 aprile 2020)ile lali500“mi dispiace” Non è una puntata dei Simpson e il protagonista non è Bart. Un gruppo diprovenienti da Israele, Messico, Australia e Austria hanno violato ile, beccati dalla, sono stati costretti asu un foglio di carta per 500“mi dispiace”, consegnato poi alle autorità. Questa è la punizione servita a dieciche hanno ignorato le regole dettate dall’emergenzain India, un paese che sta riuscendo a contenere discretamente la pandemia con meno di 10mila contagiati ufficiali e poco più di 300 morti. Ma anche in India il governo ha adottato delle misure precauzionali, imponendo l’autoquarantena e il limite degli spostamenti in vigore per le prossime settimane ma questi dieci ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, violano la quarantena in India: 10 turisti costretti a scrivere 500 volte 'mi dispiace' #Coronavirus… - Corriere : In India turisti stranieri costretti a scrivere “I’m sorry” per 500 volte - Corriere : In India turisti stranieri costretti a scrivere “I’m sorry” per 500 volte - mgrazia1961 : RT @Apndp: #Fase2 #coronavirus #covid19 #ripartenza Per zone? Per settori? Fioccano date/previsioni come quelle meteo Che infatti spesso e… - MassimodeFavari : RT @sono_francesca: È meravigliosa: “Get back: funzionari di polizia indiani costringono 10 turisti a rientrare e a scrivere “I’m so sorry”… -