Coronavirus | Trump pronto a chiedere pieni poteri per allentare le restrizioni dall' 1

RaiNews : #Usa, #Trump contro Fauci: il presidente ritwitta un post che chiede il licenziamento del medico. L'esperto aveva s… - Agenzia_Ansa : Trump ritwitta, tempo di silurare Fauci. Il tycoon sempre più insofferente alle critiche del virologo #ANSA - MediasetTgcom24 : Coronavirus, Trump: 'Spetta a me riaprire l'America, piano quasi pronto' #coronavirus - DonatoMegna : Trump voleva punire il mercato Cinese con il 25% sui dazi. La Cina gli ha risposto con il Coronavirus! E l' ha distrutto! - NessunLuogo24 : '#Trump vorrebbe togliere il blocco e far ripartire l'economia in tempi brevi. Ma negli #Usa non è ancora stato rag… -

Coronavirus Trump Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus Trump