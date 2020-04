Coronavirus | Tour de France verso il rinvio | “La Grande Boucle si correrà dal 29 agosto”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Lasi arrende al. Con ogni probabilità – si apprende da fonti vicine agli organizzatori – ildeverrà posticipato. Percorso invariato, ma niente partenza il 27 giugno e arrivo a Parigi il 19 luglio, come da programma. La più importante corsa a tappe di ciclismo si correrà con probabilmente dal 29 agosto al 20 settembre, mantenendo comunque invariato il percorso. Ilavrebbe dovuto prendere il via il 27 giugno da Nizza, ma ilè cosa scontata in virtù della decisione del presidentese Emmanuel Macron di cancellare tutti i grandi eventi pubblici all’aperto fino a metà luglio nell’ambito della lotta al Covid-19. Gli organizzatori annunceranno ufficialmente il nuovo piano per laentro fine mese dopo una consultazione con gli organi di governo del ...