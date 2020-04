Coronavirus | Sorbillo | Chiuderò quattro pizzerie Senza consegne a domicilio non

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 aprile 2020) “Sarebbe importante cominciare a riaprire per le, garantirebbe una sopravvivenza minima, con 30-40 pizze al giorno per molti locali. La crisi è durissima, anche io quando si riparte dovrò chiudere almenolocali, tra cui, credo, quello sul lungomare di Napoli”. Ginouno dei pizzaioli napoletani più celebri, sottolinea la crisi delle attività di ristorazione che cercano di sopravvivere chiedendo alla Regione di poter riprendere almeno le: “Parliamo di cibo appena cotto e consegnato in tutta sicurezza – spiega– abbiamo ideato una confezionamento con pellicola alimentare che avvolge la scatola della pizza, che verrebbe confezionata appena uscita dal forno a 100 gradi, creando una camera d’aria bollente di sicurezza”. Un primo passo che garantirebbe una minima ...