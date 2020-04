Coronavirus, sono 675 i nuovi malati. Oltre 600 morti in un giorno (Di martedì 14 aprile 2020) Giorgia Baroncini Il bollettino sull'emergenza Coronavirus: sono più di 160mila i casi in Italia. I guariti sono in totale 37.130 (+1.695). Si conferma il calo delle terapie intensive Resta sempre alto il numero delle vittime che ieri ha superato, nel totale, quota 20mila. Nelle ultime 24 ore sono morte 602 persone (ieri i decessi sono stati 566) che portano il totale a 21.067. Si conferma invece il calo del numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: oggi sono 3.186, 74 meno di ieri. Torna a scendere anche il dato sui ricoverati con sintomi che hanno raggiunto quota 28.011 persone (-12). Restano alti i numeri dei guariti: oggi si registrano altre 1.695 unità che fanno salire il totale a 37.130 (ieri +1.224). Ad oggi, ci sono 104.291 i positivi al Coronavirus nel Paese con un aumento di 675 unità (ieri si erano registrati 1.363 nuovi casi). ... Leggi su ilgiornale Coronavirus bollettino 14 aprile 2020 : scende il numero dei nuovi casi ma non dei decessi. I morti sono 602

Coronavirus - a Vo’ Euganeo dopo 53 giorni non ci sono più malati

