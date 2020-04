**Coronavirus: Sicilia, 2.071 positivi e 255 guariti** (Di martedì 14 aprile 2020) Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - Ad oggi sono 2.071 i Siciliani risultati positivi al Covid e 255 i guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.877 (+566 rispetto a ieri). Di questi sono risultati positivi 2.501 (+43), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.071 persone (+21), 255 sono guarite (+18) e 175 decedute (+4). Degli attuali 2.071 positivi, 605 pazienti (0) sono ricoverati - di cui 53 in terapia intensiva (+2) - mentre 1.466 (+21) sono in isolamento domiciliare. Leggi su liberoquotidiano **Coronavirus : in Sicilia 1.942 positivi (+49) - 152 guariti e 138 morti**

**Coronavirus : Sicilia - 1.774 positivi e 104 guariti**

**Coronavirus : Sicilia - 1.774 positivi e 104 guariti** (Di martedì 14 aprile 2020) Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - Ad oggi sono 2.071 ini risultatial Covid e 255 i guariti. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell'Isola, aggiornato alle ore 16 di oggi in merito all'emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regionena all'Unità di crisi nazionale. Dall'inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 37.877 (+566 rispetto a ieri). Di questi sono risultati2.501 (+43), mentre, attualmente, sono ancora contagiate 2.071 persone (+21), 255 sono guarite (+18) e 175 decedute (+4). Degli attuali 2.071, 605 pazienti (0) sono ricoverati - di cui 53 in terapia intensiva (+2) - mentre 1.466 (+21) sono in isolamento domiciliare.

SkyTG24 : #Coronavirus. Spiagge bianche e pulite, acqua cristallina: per incentivare il futuro #turismo, l'iniziativa 'Adesso… - LegaSalvini : ?????? CORONAVIRUS, SALVINI: “IMMIGRATO POSITIVO SBARCATO IN SICILIA. IL GOVERNO METTE IN PERICOLO LA SALUTE DEGLI ITA… - LaStampa : Migrante positivo al coronavirus, cresce in Sicilia la paura del contagio: “Evitate i contatti con la popolazione” - Nebrodinotizie : più 21 rispetto a ieri - ennatrasporti : Coronavirus. Il 14 aprile in Sicilia i positivi sono 2071 (+21), i deceduti 175(+4). In provincia di Enna 293… -