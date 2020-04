Coronavirus, scuola: l’ipotesi più probabile è il ritorno in aula a settembre: cambiamenti previsti per gli esami – VIDEO (Di martedì 14 aprile 2020) Sembra sempre più probabile che gli studenti torneranno in aula a settembre, ecco quali saranno le conseguenze per gli esami di terza media e maturità A causa dell’emergenza Coronavirus le scuole sono ancora chiuse, la ripresa delle lezioni in aula a settembre ad oggi è quasi una certezza. La decisione finale sul rinvio delle riprese delle lezioni … L'articolo Coronavirus, scuola: l’ipotesi più probabile è il ritorno in aula a settembre: cambiamenti previsti per gli esami – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie Coronavirus - in Francia il Ritorno a Scuola È Fissato L’11 Maggio

Coronavirus - in Italia si va verso il ritorno a scuola a settembre : quante novità!

Coronavirus : Ciampi (Pd) - ‘chiarezza su scuola o sarà caos’ (Di martedì 14 aprile 2020) Sembra sempre piùche gli studenti torneranno in, ecco quali saranno le conseguenze per gli esami di terza media e maturità A causa dell’emergenzale scuole sono ancora chiuse, la ripresa delle lezioni inad oggi è quasi una certezza. La decisione finale sul rinvio delle riprese delle lezioni … L'articolo: l’ipotesi piùè ilin: cambiamenti previsti per gli esami – VIDEO NewNotizie.it.

eziomauro : Coronavirus, Locatelli: 'Ritorno a scuola da rinviare a settembre'. Mibact: 'Al mare in estate' - Agenzia_Italia : Per #Rezza non si dovrebbe tornare a #scuola e negli #stadi prima di settembre - AzzolinaLucia : Una lunga chiacchierata con @tpi sulle cose fatte in queste prime settimane di emergenza?? - Pelo1944Alberto : RT @minomazz: Dunque Macron riapre le scuole 'progressivamente' da metà maggio, il W. Post adesso apre con un articolo su come far recupera… - PortalEducatori : #educatori (Lopalco: scuola serbatoio di circolazione Coronavirus, insegnanti non sono giovani) -… -