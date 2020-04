Coronavirus: salgono a 115 i medici morti in Italia (Di martedì 14 aprile 2020) Sono saliti a 115 i medici morti per Coronavirus in Italia: è il bilancio pubblicato dalla Federazione degli Ordini dei medici. Le ultime 3 vittime aggiunte all’elenco sono Luigi Ciriotti, medico di medicina generale in pensione, non in servizio, e deceduto il 26 marzo; Sebastiano Carbè, medico pensionato non in servizio, ex dirigente medico pronto soccorso, scomparso il 6 aprile; Maurizio Bertaccini, medico di medicina generale.L'articolo Coronavirus: salgono a 115 i medici morti in Italia Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : salgono a 112 i medici morti in Italia

Coronavirus - 224 le vittime in Abruzzo - i contagi salgono a 2213

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono Coronavirus:salgono a 32 i positivi a Villa Maria Eleonora - Sicilia Agenzia ANSA Rsa di Villafrati, le vittime del coronavirus salgono a 11: l'angoscia infinita di famiglie e medici

Salgono a undici gli anziani morti che erano assistiti nella Rsa Villa delle Palme ... "Quello che mi colpisce nel lavoro per l'emergenza Covid-19 è vedere i parenti dei pazienti costretti a lasciare ...

Coronavirus: su 436 campioni analizzati 45 positivi, nessun nuovo contagio in provincia di Ascoli

Sequestrati 1.200 euro Pesaro: A Pasquetta controlli dall'elicottero su litorale e San Bartolo Ancora 15 decessi per Covid-19 in un giorno: salgono a 728 i morti nelle Marche "Oltre il globalismo, ...

