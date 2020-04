Coronavirus: Sala, fondo Comune Milano ha raccolto 12 mln (Di martedì 14 aprile 2020) Milano, 14 apr. (Adnkronos) – Il fondo di mutuo soccorso istituito dal Comune di Milano per la lotta al covid 19 ha raccolto 12 milioni di euro. Lo ha annunciato il sindaco Giuseppe Sala, nel suo video quotidiano. “A proposito della generosità dei milanesi, con il fondo di mutuo soccorso abbiamo raccolto 12 milioni. Questa è Milano, non c’è nessuna città al mondo che è come Milano”, ha commentato. L'articolo Coronavirus: Sala, fondo Comune Milano ha raccolto 12 mln CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : Sala - ‘test sierologici non partono a Milano - ma come?’

**Coronavirus : Sala - ‘basta retorica milanese indisciplinato - non è così’**

