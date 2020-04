Coronavirus, Sala e le sindache di Barcellona, Parigi e Amsterdam: “Per uscire dalla crisi l’Ue segua principi di solidarietà e cooperazione” (Di martedì 14 aprile 2020) “Considerando tutto ciò che è in gioco in questi negoziati, chiediamo che siano prioritari i principi di solidarietà e cooperazione”. Giuseppe Sala e le colleghe di Amsterdam, Parigi e Barcellona scrivono una lettera aperta all’Unione Europea sugli strumenti per uscire dalla crisi economica innescata dal Coronavirus. Femke Halsema, Ada Colau, Anne Hidalgo e il sindaco di Milano intervengono sul Corriere della Sera per ricordare che “il risultato” dell’Eurogruppo, ovvero quella che sarà “la via d’uscita dall’emergenza sociale ed economica provocata” dall’impatto della pandemia in Europa “è cruciale per il nostro futuro”. “In quest’ottica – sottolineano i primi cittadini – apprezziamo il risultato dell’accordo dell’Eurogruppo, che significa ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Sala - fondo Comune Milano ha raccolto 12 mln

