**Coronavirus: Sala, 'basta retorica milanese indisciplinato, non è così'** (Di martedì 14 aprile 2020) Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Più del 95% delle persone fermate a Milano è in regola, questa è la realtà, per cui io mi dissocio da questa retorica del milanese indisciplinato che si fa gli affari suoi. Non è così". Lo dice nel suo video quotidiano il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Se qualcuno pensa che c'è troppa gente in giro, è semplice, faccia una nuova ordinanza e tenga più gente a casa, è tutto qui", aggiunge il sindaco. Leggi su liberoquotidiano **Coronavirus : Sala - 'test sierologici in Emilia e Veneto - perché Lombardia no?'**

Milano, 14 apr. (Adnkronos) - "Più del 95% delle persone fermate a Milano è in regola, questa è la realtà, per cui io mi dissocio da questa retorica del milanese indisciplinato che si fa gli affari suoi. Non è così". Lo dice nel suo video quotidiano il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. "Se qualcuno pensa che c'è troppa gente in giro, è semplice, faccia una nuova ordinanza e tenga più gente a casa, è tutto qui", aggiunge il sindaco.

