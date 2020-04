Coronavirus Roma, runner inseguito dai vigili sull’Appia Antica: 162 violazioni a Pasquetta (Di martedì 14 aprile 2020) A Pasquetta sono state oltre 13mila le verifiche eseguite dalla Polizia Locale sugli spostamenti e più di un migliaio quelle che hanno riguardato i parchi e le attività commerciali: 162 le violazioni rilevate. Non è mancato un inseguimento da parte degli agenti del GSSU (Gruppo sicurezza sociale urbana) nell’area verde di Via dell’Appia Antica, all’altezza del quartiere Quarto Miglio, dove un agente è stato costretto a rincorrere un runner che, avvistate le pattuglie, si era dato alla fuga tentando di disperdersi nei prati. Grazie all’ausilio di un drone, messo a disposizione da un’associazione della Protezione Civile, è stato possibile individuare con precisione l’uomo, che è stato fermato e sanzionato. Si apparta con un cliente nella pineta di Ostia: arrestato trans ricercato per tentato omicidio Era a ... Leggi su italiasera Coronavirus Roma - festa di Pasquetta nel garage condominiale : sanzionati 15 studenti

A Pasquetta sono state oltre 13mila le verifiche eseguite dalla Polizia Locale sugli spostamenti e più di un migliaio quelle che hanno riguardato i parchi e le attività commerciali: 162 lerilevate. Non è mancato un inseguimento da parte degli agenti del GSSU (Gruppo sicurezza sociale urbana) nell'area verde di Via dell'Appia, all'altezza del quartiere Quarto Miglio, dove un agente è stato costretto a rincorrere unche, avvistate le pattuglie, si era dato alla fuga tentando di disperdersi nei prati. Grazie all'ausilio di un drone, messo a disposizione da un'associazione della Protezione Civile, è stato possibile individuare con precisione l'uomo, che è stato fermato e sanzionato.

