Coronavirus Roma, porta a spasso la tartaruga per il quartiere: multata 60enne (Di martedì 14 aprile 2020) Ieri mattina, i Carabinieri della Stazione Roma Centocelle con quelli della Compagnia di Intervento Operativo hanno sanzionato una donna di 60 anni, perché sorpresa fuori dalla propria abitazione senza giustificata motivazione. I Carabinieri, in piazza dei Gerani, nel corso di specifici controlli del territorio finalizzati al rispetto delle prescrizioni per l’emergenza sanitaria, hanno controllato la donna che stava passeggiando a piedi nella piazza del quartiere Centocelle con una tartaruga. Alla richiesta della certificazione, la 60enne ha fornito la singolare giustificazione, riferendo che era uscita da casa per portare a fare una passeggiata alla propria tartaruga, regolarmente posseduta. Per la donna è scattata la sanzione amministrativa per l’inosservanza della vigente normativa finalizzata alla limitazione del contagio da virus Covid-19. L'articolo ... Leggi su italiasera Coronavirus : a Roma 60enne porta a spasso tartaruga - multata

