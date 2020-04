Coronavirus, Rezza (Iss): “Contrario alla ripartenza del campionato di calcio”. Ira dei club: “Pensi a trovare un vaccino” (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, Rezza (Iss) contrario alla ripartenza del calcio: scontro con i club “Se dovessi dare un parere tecnico non lo darei favorevole”: così Gianni Rezza, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Iss e componente del Comitato tecnico scientifico che gestisce con il governo l’emergenza Coronavirus in Italia, si è espresso su una possibile ripartenza del campionato di calcio. Un’affermazione, che ha provocato lo scontro anche con alcuni club. “Credo che anche il Comitato tecnico scientifico sia d’accordo. Poi sarà la politica a decidere” ha aggiunto Rezza sottolinenando che “Il calcio è uno sport che implica un contatto e quindi un certo rischio di trasmissione”. Il medico si è poi concesso una battuta: “Da romanista manderei tutto a monte”. Coronavirus, il video ... Leggi su tpi Coronavirus - Boccia : “Siamo ancora in emergenza. Basta un errore per distruggere settimane di sacrifici. Chi vuole riaprire se ne assuma la responsabilità. Ma dalla scienza pretendiamo chiarezza”

Coronavirus e statistiche - quando i numeri fanno la differenza : esperto fa chiarezza sul numero di vittime e contagiati - sulle date del picco e sulle future ondate

Coronavirus - Governo valuta ripartenze per moda - auto e metallurgia : il nodo è la sicurezza (Di martedì 14 aprile 2020)(Iss) contrariodel calcio: scontro con i club “Se dovessi dare un parere tecnico non lo darei favorevole”: così Gianni, direttore del dipartimento di Malattie infettive dell’Iss e componente del Comitato tecnico scientifico che gestisce con il governo l’emergenzain Italia, si è espresso su una possibiledeldi calcio. Un’affermazione, che ha provocato lo scontro anche con alcuni club. “Credo che anche il Comitato tecnico scientifico sia d’accordo. Poi sarà la politica a decidere” ha aggiuntosottolinenando che “Il calcio è uno sport che implica un contatto e quindi un certo rischio di trasmissione”. Il medico si è poi concesso una battuta: “Da romanista manderei tutto a monte”., il video ...

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Rezza (Cts): 'Non darei ok a ripresa del campionato di calcio' Il parere del direttore del dipartiment… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Rezza (Iss): 'Siamo ancora in fase 1' #ANSA - lorepregliasco : Il prof. Rezza dice che oggi vediamo i contagi di 15-20 giorni fa. Capisco per i decessi, ma per i nuovi casi non è… - infoitsport : Coronavirus, Rezza su ripartenza campionato di Serie A: ''Da romanista dovrei dire tutto a monte'' - infoitsport : Coronavirus, la previsione di Rezza (Iss): «Non arriveremo a contagi zero. Il virus continuerà a circolare tra noi»… -