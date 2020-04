**Coronavirus: Renzi, ‘Lannutti squallido, mi vergogno per lui e per M5S’** (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – “Dopo aver offeso gli ebrei e tutta la comunità civile con la riproposizione dei peggiori insulti antisemiti, uno squallido senatore del Movimento 5 stelle insulta oggi la Merkel e attacca gli amici tedeschi definendoli ‘nipotini di Hitler'”. Lo scrive Matteo Renzi su Fb. “La mia solidarietà alla Cancelliera, al popolo tedesco. Quel Senatore non conosce la parola vergogna. Mi vergogno io per lui. E mi vergogno per il Movimento Cinque Stelle che non ha ancora espulso gente così”, conclude il leader Iv. L'articolo **Coronavirus: Renzi, ‘Lannutti squallido, mi vergogno per lui e per M5S’** CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu **Coronavirus : Renzi - ‘polemiche mafia? da Grillo stesse idiozie’**

Nei prossimi giorni sul tema si confronteranno governo, sindacati e imprese. Ma anche con le Regioni, che continuano a muoversi in ordine sparso. Promette di riaprirsi anche il confronto nella ...

BERGAMO – Sono passati quasi due mesi, ma durante l’ultima puntata di “Stasera Italia”, è stato fatto vedere il testo dell’ordinanza del 23 febbraio del Ministero della Salute per l’emergenza ...

