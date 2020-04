Coronavirus | record di sanzioni a Pasquetta | oltre 16mila Viceministro Mauri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Con 16.545, il lunedì difa registrare ildi denunciati per aver violato i divieti di spostamento imposti dalle misure di contenimento dell’epidemia. A queste vanno aggiunte altre 88 che hanno fornito false dichiarazioni e 29 che sono usciti nonostante l’obbligo di quarantena. In totale, sono molti più che a Pasqua, quando le denunce erano state 13.756. Complessivamente, sono state 252.148 le persone controllate, più 62.391 esercizi commerciali: 146 titolari sono stati denunciati e per 63 è stata disposta la chiusura. “La media delledall’inizio dell’emergenza per spostamenti non autorizzati è stata del 3,7%: 257mila su un totale di 7 milioni di controlli – precisa ildell’Interno Matteoai microfoni di Radio24 – Nel weekend pasquale la media è ...