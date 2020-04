Coronavirus | record di sanzioni a Pasquetta in Italia

Leggi su blogo

(Di martedì 14 aprile 2020) Il Ministero dell'Interno ha diffuso i dati relativi ai controlli e alleeffettuati nel giorno di, lunedì 13 aprile 2020, in quella che, come ci si anticipava visto anche il bel tempo su gran parte del Paese, è stata la giornata che ha fatto segnare ildielevate a fronte di un numero minore di controlli effettuati dalle forze dell'ordine.A fronte di 252.148 persone controllate in tutta, 16.545 sono state sanzionate perché sorprese in giro senza un motivo giustificato. 88 persone, invece, sono state denunciate per aver fornito falsa attestazione o false dichiarazioni ai pubblici ufficiali, mentre 29 persone sono state sorprese in violazione della quarantena che era stata imposta loro perché risultate positive al COVID-19. Il Viminale sottolinea che si tratta del numero più alto di persone ...