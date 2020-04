(Di martedì 14 aprile 2020) Palermo, 14 apr. (Adnkronos) - Ladiha aperto un fascicolo sui 4all'di, che si occupa del recupero di disabili, e che vede oltre cento ospiti contagiati. I magistrati indagano al momento contro ignoti per omicidio colposo ed epidemia colposa. Depositata una informativa dalla Polizia giudiziaria in cui si ripercorrono i momenti del contagio e le prime vittime all'. Da qualche giorno sono arrivati nella struttura infermieri e medici dell'Esercito e della Marina.

Agenzia_Ansa : #Coronavirus La Gdf di Milano sta effettuando perquisizioni nelle sedi del Pio Albergo Trivulzio di Milano nell'amb… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus Inchieste Rsa Milano, indagati vertici varie strutture Procura procede a iscrizioni nei casi al centro… - Corriere : La procura di Messina apre un fascicolo sul funerale del fratello dell’ex boss: «Non autorizzato» - TV7Benevento : Coronavirus: Procura Enna apre inchiesta su morti Oasi Troina... - giuno73 : RT @ultimenotizie: La Procura di #Bari ha aperto una indagine esplorativa sulle residenze per anziani del territorio provinciale nelle qual… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Procura

Metro

La Procura di Bari ha delegato i carabinieri a segnalare al Comune di Monopoli e all ... privato fosse rimasto aperto per eseguire interventi non urgenti nonostante le disposizioni del Governo per ...Questa mattina i giudici di Milano hanno dato via libera a perquisizioni e acquisizioni di documenti presso il Pio Albergo Trivulzio e altre Rsa del milanese nell’ambito dell’inchiesta sulle morti da ...