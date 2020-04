Coronavirus, Peter Gabriel: «Un concerto per l’Italia, casa mia lontano da casa» (Di martedì 14 aprile 2020) È una storia d’amore e reciprocità, quella che Peter Gabriel ha raccontato online. «Per quasi cinquant’anni, ho amato l’Italia, le persone, la cultura, la storia, il cibo e, più recentemente, l’isola di Sardegna. L’Italia ci ha offerto lavoro, quando di lavoro non ce n’era, soprattutto nelle estati degli anni Settanta», ha scritto su Instagram l’ex Genesis, adattando alle parole un senso di gratitudine che, nel giorno di Pasquetta, lo ha portato a definire un’iniziativa con la quale restituire parte del calore ricevuto. Leggi su vanityfair Coronavirus : Crimi - ‘finita emergenza inchiesta per capire e non ripetere errori’

Coronavirus | difficoltà a valutare i ragazzi a distanza - la strada è ripetere l’anno ?

Coronavirus - da Vandana Shiva a Peter Singer : il mondo della cultura parla con l’Italia. Segui in streaming la diretta di “Prendiamola con filosofia” (Di martedì 14 aprile 2020) È una storia d’amore e reciprocità, quella che Peter Gabriel ha raccontato online. «Per quasi cinquant’anni, ho amato l’Italia, le persone, la cultura, la storia, il cibo e, più recentemente, l’isola di Sardegna. L’Italia ci ha offerto lavoro, quando di lavoro non ce n’era, soprattutto nelle estati degli anni Settanta», ha scritto su Instagram l’ex Genesis, adattando alle parole un senso di gratitudine che, nel giorno di Pasquetta, lo ha portato a definire un’iniziativa con la quale restituire parte del calore ricevuto.

Inprimeit : Coronavirus, Peter Gabriel: «Un concerto per l’Italia, casa mia lontano da casa» - progrock_dt : RT @it_Website: PETER GABRIEL - Live In Verona 2010 nun bei Vimeo in Full HD! Alle Infos: - GiulianSacchero : @petergomezblog caro Peter(the best) ho appreso dai dati Istat del 31 marzo 2020 che: 1 gennaio / 31 marzo 2019 = 1… - shelshapira : RT @LaStampa: L'ex Genesis ha messo online due film realizzati dalla figlia Anna che ha filmato il concerto di 10 anni fa all’Arena, invita… - Annamar35486740 : RT @MalkiZadeq: persino due medici come Paul Offit e Peter Hotez, che sono tra i più accaniti promotori di vaccini al mondo, stanno freneti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Peter Coronavirus, Peter Gabriel e il live di Verona sul web: “Vi chiedo un’offerta per aiutare l’Italia” La Stampa Peter Gabriel aiuta l'Italia, il concerto in Arena contro il coronavirus

Un atto d'amore per l'Italia e un gesto di generosità che vuole generarne altri, in favore della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile o di altre associazioni impegnate nella lotta al ...

Peter Gabriel all'Arena di Verona: il live è on line per aiutare l'Italia nella lotta al Coronavirus

I due video, Scratch My Back e Taking the Pulse (Live in Verona), si possono vedere on line sull'account Vimeo della label di Peter Gabriel, Real World. Chi desidera ricambiare il favore può fare una ...

Un atto d'amore per l'Italia e un gesto di generosità che vuole generarne altri, in favore della Croce Rossa Italiana, della Protezione Civile o di altre associazioni impegnate nella lotta al ...I due video, Scratch My Back e Taking the Pulse (Live in Verona), si possono vedere on line sull'account Vimeo della label di Peter Gabriel, Real World. Chi desidera ricambiare il favore può fare una ...