Coronavirus, per la prima volta i nuovi contagi sotto i 3000. E aumentano i guariti (Di martedì 14 aprile 2020) E' di 104.291 attualmente positivi, 37.130 guariti, 21.067 deceduti, 162.488 casi totali il bilancio dell'emergenza Coronavirus in Italia, secondo quanto emerge dal bollettino di oggi della Protezione civile. In particolare i nuovi casi positivi oggi sono "solo" 675 più di ieri: si tratta dell'incremento giornaliero più basso (+0,65%) dallo scorso 6 marzo (furono 620 in più rispetto al 5 marzo, ma comunque in aumento del 18,81%). I guariti oggi sono 1695 più di ieri, mentre le vittime sono 602 in più, numeri in linea con quelli degli ultimi giorni. L'incremento dei casi totali, 2972 più di ieri, è in calo rispetto agli ultimi giorni e si attesta per la prima volta sotto il 2%: +1,86%. Prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186, -74 su ieri. Il 70% dei positivi è in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus - le compagnie aeree perderanno 314 miliardi di dollari nel 2020

Coronavirus - Elena Morali si sfoga : “É venuta a mancare una persona di famiglia”

Coronavirus - Aeronautica Militare : il 3°stormo a Schiavonia per la realizzazione dell’ospedale da campo donato dal Qatar (Di martedì 14 aprile 2020) E' di 104.291 attualmente positivi, 37.130, 21.067 deceduti, 162.488 casi totali il bilancio dell'emergenzain Italia, secondo quanto emerge dal bollettino di oggi della Protezione civile. In particolare icasi positivi oggi sono "solo" 675 più di ieri: si tratta dell'incremento giornaliero più basso (+0,65%) dallo scorso 6 marzo (furono 620 in più rispetto al 5 marzo, ma comunque in aumento del 18,81%). Ioggi sono 1695 più di ieri, mentre le vittime sono 602 in più, numeri in linea con quelli degli ultimi giorni. L'incremento dei casi totali, 2972 più di ieri, è in calo rispetto agli ultimi giorni e si attesta per lail 2%: +1,86%. Prosegue il calo dei ricoveri in terapia intensiva: sono 3.186, -74 su ieri. Il 70% dei positivi è in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati ...

reportrai3 : Che mondo sarà passata la pandemia? Joseph Stiglitz, premio Nobel per l'economia: «Se dopo il Coronavirus l’Europa… - reportrai3 : Un position paper della Società italiana di medicina ambientale ipotizza che il pm10 abbia aiutato la diffusione de… - repubblica : Coronavirus: la onlus di Ficarra e Picone acquista 38 mila euro di buoni spesa per le famiglie in difficoltà - luciano40397087 : RT @fedemello: Guardate che si diceva solo un mese e mezzo fa sul coronavirus. Il tempo è galantuomo. Chi parla senza prendersi le respons… - MovArturo5Terre : Tranqui #No-vax ci sono circa 7 miliardi di persone prima. poi se cambiate idea mettetevi in coda “Il vaccino per i… -