Coronavirus | Pasqua e Pasquetta movimentate | oltre 26mila sanzioni

Leggi su urbanpost

(Di martedì 14 aprile 2020) Il mondo intero in questi giorni si trova ad affrontare l’emergenza. Rispettare le regole imposte dai vari governi è fondamentale per poter uscire il prima possibile da questa preoccupante situazione. Duranteperò qualche furbetto ha infranto le regole e per questo è stato multato. In Italia le forze dell’ordine hanno effettuato quasi mezzo milione di controlli nel weekendle con. Che cosa ha spinto gli italiani ad uscire fuori di casa? Le scuse raccontate sono stata davvero moltissime. Ognuno ha cercato di giustificare il proprio gesto nonostante sapesse bene di aver commesso un errore. Dunque il weekend di2020 ha visto grigliate sui tetti, trattori in piazza Duomo a Milano e tantissime altre situazione fuori dal comune. Leggi anche –>vacanze estive, si ...