Coronavirus, oggi in Italia altri 602 morti: bilancio sale a 21.067 vittime e 162.488 casi [DATI, GRAFICI e TABELLE] (Di martedì 14 aprile 2020) Di seguito tutti i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia: oggi ci sono stati altri 602 morti, 1.695 guariti e 2.972 nuovi casi, su circa 26 mila tamponi effettuati. Anche oggi sono diminuiti i ricoveri nelle terapie intensive. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 162.488 contagiati 21.067 morti 37.130 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 104.291, così suddivise: 28.011 ricoverate in ospedale (27%) 3.186 ricoverate in terapia intensiva (3%) 73.094 in isolamento domiciliare (70%) Eloquente il grafico con l’andamento del dato dei nuovi contagi giornalieri in Italia dal 26 Febbraio: Ecco i dati e il grafico dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente: Mercoledì 11 Marzo: 2.313 +1.336 Giovedì 12 Marzo: 2.650 ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus e runner - nel Regno Unito strade vietate alle auto per poter fare jogging

Coronavirus in Italia - il bollettino della Protezione civile di oggi - martedì 14 aprile

