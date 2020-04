Coronavirus, oggi 602 morti, 1.695 guariti e 2.972 nuovi casi: il bollettino ufficiale (Di martedì 14 aprile 2020) E’ arrivato il bollettino sull’emergenza Coronavirus, si è appena conclusa la consueto conferenza stampa. Ecco tutti i dati che riguardano guariti, contagiati e morti. oggi ci sono stati altri 602 morti, 1.695 guariti e 2.972 nuovi casi, su circa 26 mila tamponi effettuati. Anche oggi sono diminuiti i ricoveri nelle terapie intensive. Il bilancio complessivo dell’Italia è adesso di: 162.488 contagiati 21.067 morti 37.130 guariti Le persone attualmente ammalate, sono 104.291, così suddivise: 28.011 ricoverate in ospedale (27%) 3.186 ricoverate in terapia intensiva (3%) 73.094 in isolamento domiciliare (70%) Ecco i dati dei nuovi contagiati in Italia nelle ultime settimane con la differenza rispetto al giorno precedente: Mercoledì 11 Marzo: ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - diretta Protezione Civile : i dati di oggi 14 aprile. Trend ancora in calo

