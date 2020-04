Coronavirus nel mondo | Spagna pronta a ripartire | in Svezia peggiora la situazione

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 aprile 2020) Il virus di Covid-19, da inizio febbraio, è rimbalzato con una velocità esponenziale dalla Cina all’Italia, e contemporaneamente in quasi tutti gli Stati di tutti i continenti. In ogni luogo si è sviluppato con tempi e modalità diverse, un po’ per via delle politiche messe in atto, un po’ per la fisionomia geopolitica della Nazione interessata. Oggi, con il virus diffuso in maniera preoccupante in tutta Europa e in espansione negli Stati Uniti, c’è chi è ancora nella fase in cui si sta rendendo conto della gravità della, e chi invece ha già gli occhi puntati sulla fase 2.: dietrofront e misure più forti Il modellosi sta rivelando più fallace di quanto le autorità si aspettavano, e sono dovuti arrivare ad ammettere di aver sottovalutato la. Se ...