Coronavirus | negli Usa oltre 23 mila morti | ma il picco sembra passato Trump frena sulle

Leggi su open.online

(Di martedì 14 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono quasi 2 milioni i contagi dinel mondo, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. I casi al momento sono 1.920.610, con gli Stati Uniti primi tra i Paesi più colpiti con 582.607 casi, seguiti dalla Spagna con 170.099 e l’Italia con 159.516. Le vittime a livello globale sono state finora 119.687, di quesi 23.604 sonoStati Uniti, 20.465 in Italia, 17.756 in Spagna e 14.967 in Francia. Tour de France verso il rinvio EPA/Mauricio Duenas Castaneda Egan Bernal, vincitore del Tour de France del 2019 A seguito della proroga delle misure restrittive per il contenimento della pandemia diin Francia e annunciate nella serata di ieri, 13 aprile, dal presidente francese Emmanuel Macron, si fa sempre più verosimile lo slittamento del Tour de France, ...