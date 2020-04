Coronavirus, Napoli: 29 nuovi casi in città in un giorno. Il totale ora è di 813 contagiati. I morti sono 42 (+1) (Di martedì 14 aprile 2020) Sono 813 i casi di Coronavirus nella città di Napoli dall’inizio dell’emergenza, 29 in più rispetto a ieri. Secondo quanto contenuto nel resoconto giornaliero del Comune di Napoli aggiornato alle ore 11 di oggi, martedì 14 aprile, sono 42 le persone decedute, una in più rispetto a ieri, mentre sono 95 i clinicamente guariti (+5) e 38 i guariti che risultano negativi in due test consecutivi (+11). Le persone ricoverate sono 169 (+3) di cui 11 in terapia intensiva, dato che resta costante per il sesto giorno consecutivo. Sono 564 le persone in isolamento domiciliare (+14) e 132 gli asintomatici (+1). L'articolo Coronavirus, Napoli: 29 nuovi casi in città in un giorno. Il totale ora è di 813 contagiati. I morti sono 42 (+1) proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro Coronavirus : la direzione sanitaria dell’Asl Napoli 2 Nord affiancherà quella dell’ospedale S. M. delle Grazie

