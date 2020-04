Coronavirus | morto Mirko Bertuccioli | era Zagor dei Camillas

Leggi su bigodino

(Di martedì 14 aprile 2020) Ila Pesaro si è portato via un cantante molto amato, di una band decisamente popolare e non solo a livello locale. A causa dell’infezione da Covid-19 è, in arte, il cantante de Iera stato tra i primi casi gravi die si trovava ricoverato da settimane nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Pesaro. Il cantante dei, meglio conosciuto come, purtroppo non ce l’ha fatta. A dare la notizia è stata la band, famosa tra gli appassionati di musica indie in Italia, con un toccante post su Facebook. “Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi”.aveva solo 46 anni. Cantante, musicista e titolare di un negozio di dischi e vinili a Pesaro, il mitico Plastic di via Passeri, purtroppo non ce l’ha fatta. ...