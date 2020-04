Coronavirus, morto Mirko Bertuccioli, cantante dei Camillas: era in terapia intensiva da marzo (Di martedì 14 aprile 2020) Mirko Bertuccioli alias Zagor, cantante del gruppo Camillas, è morto per Coronavirus. L’artista, 47 anni, era ricoverato da inizio marzo all’ospedale di Pesaro ed era stato uno dei primi casi di contagio di Covid-19. La band, formatasi nel 2004, aveva partecipato nel 2015 a Italia’s Got Talent, arrivando in finale. Nel 2016 hanno realizzato la sigla di Colorado insieme a Rocco Tanica: la loro canzone Il gioco della palla sempre nel 2016 è stata la sigla del programma della Gialappa’s in occasione degli Europei di Calcio. Bertuccioli era stato contagiato probabilmente nel corso di un concerto tenuto in Lombardia ed era ricoverato in terapia intensiva: la malattia gli ha provocato gravi danni ai polmoni, che alla fine sono risultati letali. Leggi su newscronaca.myblog Coronavirus - morto Mirko Bertuccioli : era Zagor dei Camillas

E' morto Mirko Bertuccioli - il coronavirus ha portato via Zagor il cantante de I Camillas

Mirko Bertuccioli alias Zagor, cantante del gruppo Camillas, è morto per Coronavirus. L'artista, 47 anni, era ricoverato da inizio marzo all'ospedale di Pesaro ed era stato uno dei primi casi di contagio di Covid-19. La band, formatasi nel 2004, aveva partecipato nel 2015 a Italia's Got Talent, arrivando in finale. Nel 2016 hanno realizzato la sigla di Colorado insieme a Rocco Tanica: la loro canzone Il gioco della palla sempre nel 2016 è stata la sigla del programma della Gialappa's in occasione degli Europei di Calcio. Bertuccioli era stato contagiato probabilmente nel corso di un concerto tenuto in Lombardia ed era ricoverato in terapia intensiva: la malattia gli ha provocato gravi danni ai polmoni, che alla fine sono risultati letali.

Non ce l’ha fatta Mariano Cimmino, 64 anni, l’ufficiale giudiziario ricoverato in ospedale da metà marzo, dopo essere stato trovato positivo al coronavirus, insieme a un collega: è morto nel ...

REGGIO EMILIA Hanno dichiarato di dover effettuare una visita da un medico il quale però era morto da quasi due anni. La fantasiosa scusa è costata una sanzione amministrativa a una coppia fermata da ...

