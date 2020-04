Coronavirus, ministro Boccia: “Sbagliato riaprire, la scienza dia certezze inconfutabili” (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, il ministro Francesco Boccia chiede più rigore e meno frenesia per la famosa fase 2. Secondo il ministro degli Affari regionali e delle Autonomie, è avventato lanciarsi con tanta sicurezza senza certezze dalla comunità scientifica. Coronavirus, Francesco Boccia metterebbe volentieri un freno all’entusiasmo per la fase 2 in cui si dovrebbe entrare dal prossimo … L'articolo Coronavirus, ministro Boccia: “Sbagliato riaprire, la scienza dia certezze inconfutabili” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus : ministro francese - ‘verso deficit/pil al 9% in 2020 - debito/pil verso 115%’

Coronavirus - record di sanzioni a Pasquetta : oltre 16mila. Viceministro Mauri : “Rispettare le regole necessario per uscire dall’emergenza”

Coronavirus - il viceministro : "Vi racconto i miei sintomi - dormivo col saturimetro al dito" (Di martedì 14 aprile 2020), ilFrancescochiede più rigore e meno frenesia per la famosa fase 2. Secondo ildegli Affari regionali e delle Autonomie, è avventato lanciarsi con tanta sicurezza senzadalla comunità scientifica., Francescometterebbe volentieri un freno all’entusiasmo per la fase 2 in cui si dovrebbe entrare dal prossimo … L'articolo: “Sbagliato, ladiainconfutabili” proviene da www.inews24.it.

ferrazza : Il ministro Boccia dice: 'Non ci possono essere tre o quattro opzioni su ogni tema. La politica per decidere deve a… - Agenzia_Ansa : Il premier britannico è stato dimesso dall'ospedale dopo essere stato ricoverato domenica scorsa per il coronavirus… - lorepregliasco : ?????? Il primo ministro Boris Johnson è stato dimesso dall'ospedale #coronavirus - TV7Benevento : Coronavirus: ministro francese, 'verso deficit/pil al 9% in 2020, debito/pil verso 115%'... - GuidoValobra : RT @filipposantelli: Un ministro della Repubblica: 'Chiedo alla comunità scientifica di darci certezze inconfutabili e non tre o quattro op… -