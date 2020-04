Coronavirus, medico di Verona nasconde la compagna nel bagagliaio per andare alla festa del figlio: “Era solo per divertirci” (Di martedì 14 aprile 2020) “Ma l’hai visto il dottor Baschirotto che nasconde la fidanzata nel bagagliaio per aggirare i controlli?”. A Verona e dintorni la voce circolava da ieri su tutte le chat di concittadini, pazienti e conoscenti. Il dottor Baschirotto, infatti, è chirurgo plastico piuttosto conosciuto a Verona (lavora presso la clinica San Francesco) e sulla sua pagina pubblica Instagram è seguito da 3.614 persone (sarebbe meglio dire “era”, visto che appena gli ho chiesto spiegazioni ha cancellato il profilo). Su quel profilo, ieri, giorno di Pasquetta, durante la quarantena da emergenza Coronavirus, il medico ha postato dei video nelle sue storie da lasciare basiti: lui che arriva in auto nella villa in campagna in cui lo aspettano il figlio, l’ex moglie e altre persone. Si filma mentre apre il bagagliaio. bagagliaio da cui esce la sua fidanzata, nascosta ... Leggi su tpi Battipaglia - chiuso il reparto di Pediatria dell’ospedale : medico positivo al Coronavirus

(Di martedì 14 aprile 2020) "Ma l'hai visto il dottor Baschirotto chela fidanzata nelper aggirare i controlli?". Ae dintorni la voce circolava da ieri su tutte le chat di concittadini, pazienti e conoscenti. Il dottor Baschirotto, infatti, è chirurgo plastico piuttosto conosciuto a(lavora presso la clinica San Francesco) e sulla sua pagina pubblica Instagram è seguito da 3.614 persone (sarebbe meglio dire "era", visto che appena gli ho chiesto spiegazioni ha cancellato il profilo). Su quel profilo, ieri, giorno di Pasquetta, durante la quarantena da emergenza, ilha postato dei video nelle sue storie da lasciare basiti: lui che arriva in auto nella villa in campagna in cui lo aspettano il figlio, l'ex moglie e altre persone. Si filma mentre apre ilda cui esce la sua fidanzata, nascosta ...

