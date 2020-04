**Coronavirus: Martella, ‘no messaggi altalenanti in Veneto ma equilibrio’** (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – ‘Non si capisce davvero il senso di questo usare il bastone e la carota da parte del presidente Zaia. Nel giro di poche ore è passato dall’emanare un’ordinanza presentata come atto di fiducia nei confronti dei cittadini al dare ora un ultimatum, minacciando il pugno duro e restrizioni di fronte alle immagini che testimoniano una ripresa della mobilità delle persone in Veneto”. A dirlo il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea Martella.‘Si tratta di un andamento altalenante di cui non c’è proprio bisogno in questa fase particolarmente delicata, nella quale ogni passo deve essere compiuto con estrema ponderazione. Serve equilibrio insomma – ricorda Martella – mentre i messaggi contrastanti rischiano di ingenerare non solo confusione ma anche di aumentare ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 apr. (Adnkronos) – ‘Non si capisce davvero il senso di questo usare il bastone e la carota da parte del presidente Zaia. Nel giro di poche ore è passato dall’emanare un’ordinanza presentata come atto di fiducia nei confronti dei cittadini al dare ora un ultimatum, minacciando il pugno duro e restrizioni di fronte alle immagini che testimoniano una ripresa della mobilità delle persone in”. A dirlo il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Andrea.‘Si tratta di un andamento altalenante di cui non c’è proprio bisogno in questa fase particolarmente delicata, nella quale ogni passo deve essere compiuto con estrema ponderazione. Serve equilibrio insomma – ricorda– mentre icontrastanti rischiano di ingenerare non solo confusione ma anche di aumentare ...

In epoca di Covid-19 l'informazione è un servizio essenziale ... che ha ricordato come di recente si sia pronunciato con preoccupazione anche il Sottosegretario per l’editoria, Andrea Martella. Nel ...

