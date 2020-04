Coronavirus, l’università di Bologna lancia crowdfunding per nuovi progetti (Di martedì 14 aprile 2020) Sistemi di telemedicina e sviluppo di nuovi materiali per le mascherine. Sono alcuni dei cinque progetti avviati in chiave Coronavirus dall’ateneo felsineo. L’università di Bologna ha deciso di scendere in campo in prima persona nella lotta contro il Coronavirus. E così docenti e studenti dell’ateneo Alma Studiorum hanno deciso di far partire una serie di … L'articolo Coronavirus, l’università di Bologna lancia crowdfunding per nuovi progetti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus - lo studio dell’Università di Harvard : “Correlazione tra smog e aumento del tasso di mortalità per Covid 19”

Coronavirus : nasce l’Osservatorio “Musei chiusi musei aperti” dell’Università di Pisa

Coronavirus - rientro all’università in due fasi. Manfredi : «A luglio online - a settembre con sistema misto» (Di martedì 14 aprile 2020) Sistemi di telemedicina e sviluppo dimateriali per le mascherine. Sono alcuni dei cinqueavviati in chiavedall’ateneo felsineo. L’università diha deciso di scendere in campo in prima persona nella lotta contro il. E così docenti e studenti dell’ateneo Alma Studiorum hanno deciso di far partire una serie di … L'articolo, l’università diperproviene da www.meteoweek.com.

Rvaticanaitalia : Quasi due milioni i casi di #Coronavirus nel mondo. Ma un’azienda di Pomezia e l’università di Oxford stanno metten… - RegLombardia : #coronavirus #fermiamoloinsieme In questo video, il Dottor Fabrizio Pregliasco, Virologo dell'Università degli Stud… - MomentoGreen : RT @lifegate: Ci sarebbe una forte correlazione tra la mortalità da #coronavirus e l'inquinamento da polveri sottili, secondo uno studio de… - ADM_assdemxmi : RT @CittadinidiTwtt: “Insieme contro il #coronavirus. Il ruolo delle università”: conversazione social su come affrontare l’emergenza ideat… - unimib : RT @CittadinidiTwtt: “Insieme contro il #coronavirus. Il ruolo delle università”: conversazione social su come affrontare l’emergenza ideat… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’università Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera