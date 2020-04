Coronavirus, Lucia Annunciata dimessa dallo Spallanzani: negativo anche il secondo tampone, ma ha una grave forma di polmonite (Di martedì 14 aprile 2020) La giornalista e scrittrice Lucia Annunziata è stata dimessa dall’ospedale Spallanzani di Roma, dopo essere risultata negativa al secondo tampone. Non è Coronavirus, ma le è stata diagnostica una grave forma di polmonite interstiziale bilaterale. La giornalista, che conduce dal 2005 su Rai 3 il talk “In mezz’ora“, dedicato all’approfondimento di temi d’attualità con ospiti del mondo politico e non solo, era stata ricoverata una settimana fa con febbre e difficoltà respiratorie per sospetto contagio, ma già dal primo tampone era risultata negativa al Covid. Dopo la conferma di negatività anche del secondo, Annunziata è stata trattenuta in ricovero ospedaliero fino al miglioramento complessivo delle sue condizioni di salute. Oggi è stata dimessa e dovrà proseguire il recupero a casa, ... Leggi su ilfattoquotidiano Vittorio Feltri a Luciana Lamorgese : "Occhio alle mafie? La differenza tra le cosche e il coronavirus"

