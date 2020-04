Coronavirus | l’Oms | “Improbabile il vaccino prima di fine anno Sei criteri per allentare

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) Mentre in tutto il mondo è corsa alanti-Covid e alcuni gruppi si dicono particolarmente ottimisti, sarà davvero possibile avere undelladell’? “E’ improbabile“, afferma all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, membro del Comitato esecutivo dell’Organizzazione italiana della sanità (Oms) e consigliere del ministro della Salute, Roberto Speranza, per l’emergenza Covid-19. “Il fatto è che i tempi non sono riducibili più di tanto per la valutazione di sicurezza e per la produzione del”, conclude l’esperto. 6peril ‘lockdown’ L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha individuato seiche i Paesi dovrebbero seguire per uscire dalla fase di contenimento della pandemia di Covid-19 e avviarsi ...