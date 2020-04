Coronavirus | l’odontoiatra-missionario e il primario attivo nelle onlus | altre 5 vittime

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 aprile 2020) Si allunga l’elenco dei camici bianchi caduti perin Italia.cinque: sale così a 112 il numero dei medici morti e sette quello dei farmacisti. Lo ha comunicato la Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri e la Federazione ordini farmacisti italiani. Gli ultimi, in ordine di tempo, sono Fabio Rubino, medico palliativista; Giovanni Stagnati, odontoiatra; Giovanni Delnevo, cardiologo; Reanna Casalini e Antonio Tilli, farmacisti. Tra i medici, Fabio Rubino, 55 anni, era da due annidelle Cure palliative di Morbegno, Sondrio, Sondalo e Chiavenna. Negli ultimi periodi, prima di essere contagiato, lavorava nella struttura ospedaliera di Morbegno, ma era residente a Cormano, Milano. Era ricoverato da giorni all’ospedale Niguarda di Milano, dove aveva lavorato in passato come medico, dirigente medico, nel reparto di ...