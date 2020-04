**Coronavirus: Lezzi, ‘da Prodi sempre olio di ricino per italiani’** (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Ogni volta che gli italiani devono essere convinti a mandar giù una purga, arriva Romano Prodi che tira fuori dal cilindro l’olio di ricino da somministrare. sempre pronto, secondo convenienza (la sua naturalmente), a passare dal sì Euro all’Euro a due velocità, dal sì Eurobond a forse Eurobond, dal sì Mes al forse Mes, dal no Mes al sì Mes senza condizionalità. Un facile escamotage per avere sempre ragione”. Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Barbara Lezzi. “Insomma – prosegue l’ex ministra – un professore buono per tutte le stagioni per il quale tutti i media si adoperano per concedergli quanto più spazio possibile. L’importante è fare pressione sull’opinione pubblica. In questo è un vero ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 14 aprile 2020) Roma, 14 mar. (Adnkronos) – “Ogni volta che gli italiani devono essere convinti a mandar giù una purga, arriva Romanoche tira fuori dal cilindro l’dida somministrare.pronto, secondo convenienza (la sua naturalmente), a passare dal sì Euro all’Euro a due velocità, dal sì Eurobond a forse Eurobond, dal sì Mes al forse Mes, dal no Mes al sì Mes senza condizionalità. Un facile escamotage per avereragione”. Lo scrive su Facebook la senatrice M5S Barbara. “Insomma – prosegue l’ex ministra – un professore buono per tutte le stagioni per il quale tutti i media si adoperano per concedergli quanto più spazio possibile. L’importante è fare pressione sull’opinione pubblica. In questo è un vero ...

Confcommercio e Federalberghi propongono di ridurre le imposte

Lo dicono la presidente di Federalberghi Siena, Rossella Lezzi, e il direttore di Confcommercio Siena ... ad alleviare le difficoltà indotte dall’emergenza epidemiologica Covid-19. Apprezziamo anche ...

L'impegno del ministro Patuanelli per garantire liquidità alle imprese. Dichiarazioni di Emilio Carelli e Barbara Lezzi

sintesi dell'intervento di Maurizio Turco sull'emergenza coronavirus e sull'appuntamento della Marcia di Pasqua 2020, dalla Conversazione settimanale a cura di Enrico Salvatori; sintesi delle ...

