Coronavirus, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in diretta (Di martedì 14 aprile 2020) Il governo studia un possibile anticipo della 'fase 2', per far ripartire alcune attività come moda, automotive e metallurgia dalla prossima settimana. Tra i medici si registrano 3 nuove vittime con il numero totale che sale a 112 Leggi su tg24.sky LIVE Coronavirus - Ultime notizie. Nel mondo si registrano 447833 guarigioni

Coronavirus Italia ultime notizie/ Aggiornamenti : il PD "preme" per il lockdown

Coronavirus in Italia e nel mondo - le ultime notizie in diretta (Di martedì 14 aprile 2020) Il governo studia un possibile anticipo della 'fase 2', per far ripartire alcune attività come moda, automotive e metallurgiaa prossima settimana. Tra i medici si registrano 3 nuove vittime con il numero totale che sale a 112

RegLombardia : #Coronavirus, ultime notizie da Palazzo Lombardia, condividete per informare il maggior numero di persone.… - SkyTG24 : #COVID2019. I dati aggiornati dalla Protezione Civile ?? - Corriere : I dati in Lombardia, 280 morti nelle ultime 24 ore. Resta l’allerta a Milano: 296 nuovi casi - MaurilioVitto : RT @lauranaka: 'The worst of the market rout is over'. Goldman Sachs troppo ottimista? Sicuramente la collega JP Morgan non la pensa allo s… - MaxFacciamorete : RT @francescagraz1: Coronavirus, ultime notizie. Perquisizioni al Trivulzio e in altre Rsa di Milano, Monza, Como e Varese: si indaga sulle… -