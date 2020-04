Coronavirus, le stime del Fmi: «Nel 2020, -3% di Pil nel mondo». Peggio dell’Italia (con il -9,1%) fa solo la Grecia (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSono stime impetuose quelle tracciate dal Fondo monetario internazionale che vede l’economia globale collassare sotto il peso dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Il Pil del mondo calerà del 3% nel 2020, secondo le stime del Fmi che ha definito il lockdown su scala mondiale come la «recessione Peggiore dalla “Grande depressione” degli anni Trenta a oggi e decisamente Peggio della crisi del 2008 (Pil -0,1%)». Stando alle stime del Fondo, l’economia italiana si contrarrà addirittura del 9,1% per l’anno in corso, dopo la crescita dello 0,3% dello scorso anno. Solo la Grecia registrerà un risultato ancora Peggiore, con il -10% di Pil. Ipotizzando poi che la pandemia possa interrompersi nella seconda metà dell’anno, il Fondo ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Boom della vendita di cibo in Italia - stime negative sul Pil

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Crollo verticale del Pil nel 2020 : tutte le stime. Autorizzato l’uso dell’eparina

LIVE Coronavirus - notizie in DIRETTA. Crollo verticale del Pil nel 2020 : tutte le stime (Di martedì 14 aprile 2020), la situazione in Italia in tempo reale – Ultime notizieSonoimpetuose quelle tracciate dal Fondo monetario internazionale che vede l’economia globale collassare sotto il peso dell’emergenza sanitaria da. Il Pil delcalerà del 3% nel, secondo ledel Fmi che ha definito il lockdown su scala mondiale come la «recessionere dalla “Grande depressione” degli anni Trenta a oggi e decisamentedella crisi del 2008 (Pil -0,1%)». Stando alledel Fondo, l’economia italiana si contrarrà addirittura del 9,1% per l’anno in corso, dopo la crescita dello 0,3% dello scorso anno. Solo la Grecia registrerà un risultato ancorare, con il -10% di Pil. Ipotizzando poi che la pandemia possa interrompersi nella seconda metà dell’anno, il Fondo ...

Corriere : ?? Coronavirus, la virologa Ilaria Capua spiega perché le stime sul virus sono sbagliate, e che cosa ci aspetta in f… - Agenzia_Ansa : Effetto #Coronavirus. Le stime, Pil Italia -11,6% #ANSA - Adnkronos : #IlariaCapua: 'Le stime sul #coronavirus? Tutte sbagliate' - leon96ify : RT @Open_gol: L'economia italiana si contrarrà del 9,1% per il 2020. Solo la Grecia farà peggio con il -10% di Pil. Il lockdown è la «reces… - emamarro : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus #Iata: 'Per compagnie aeree perdita 314 mld nel 2020 Peggiorate le stime del 24 marzo, si parlava di 252 mil… -