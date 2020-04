Coronavirus, Lannutti: “Merkel? Basta subire i nipotini di Hitler”. M5s prende le distanze: “Parole offensive, Germania è Paese amico” (Di martedì 14 aprile 2020) I 5 stelle costretti a prendere le distanze dal senatore Elio Lannutti che su Facebook ha definito i tedeschi “i nipotini di Hitler”. La frase pubblicata nel pieno delle trattative in Europa ha prima provocato le critiche bipartisan di tutto il Parlamento e poi spinto il Movimento a cercare di evitare l’irrimediabile. “Il M5s”, si legge, “prende nettamente le distanze dalle affermazioni offensive del senatore Lannutti nei confronti del popolo tedesco. La Germania è e resta un paese amico che con noi fa parte della grande famiglia europea. Eventuali divergenze o punti di vista diversi sono normali, nell’ambito della democratica dialettica politica europea, e non giustificano in alcun modo parole di una tale gravità”. La frase sotto accusa è stata pubblicata dal senatore su Facebook, rilanciando un articolo di Famiglia ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : M5S - ‘da Lannutti parole gravissime e ingiustificate’

Coronavirus : Fedeli (Pd) - 'Lannutti recidivo - ora basta'

