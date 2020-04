Coronavirus, l’andamento della pandemia nel Mondo: i DATI aggiornati. Trump vuole “pieni poteri” per riaprire il Paese (Di martedì 14 aprile 2020) Oltre un milione e 900 mila casi di Coronavirus sono stati registrati in tutto il Mondo da quando, lo scorso dicembre, l’epidemia ha cominciato a diffondersi in Cina. Secondo i DATI raccolti dalla Johns Hopkins University, i casi di positività al Covid-19 registrati sono 1.920.985, i decessi 119.686 e le guarigioni 453.145. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia con 582.580 contagiati e 23.622 decessi. Seguono la Spagna (170.099 contagiati e 17.756 morti), l’Italia (159.516 e 20.465), la Francia (137.877 e 14.987), la Germania (130.072/3.194), il Regno Unito (89.571 e 11.347) e la Cina (83.302 e 3.345). Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivendicato i pieni poteri per rimuovere il lockdown, in contrasto con diversi governatori ed esperti legali. Nel corso della quotidiana conferenza stampa, la BBC riporta che Trump ha ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : nel Lazio “l’andamento è su un altopiano - è stabile”

LIVE Coronavirus - Ultime notizie. 2300 i morti in Germania - Gallera ottimista sull’andamento della crisi in Lombardia

Coronavirus - Borrelli : “Andare avanti con il massimo rigore. La fase 2 dal 16 maggio dipenderà dall’andamento dei contagi” (Di martedì 14 aprile 2020) Oltre un milione e 900 mila casi disono stati registrati in tutto ilda quando, lo scorso dicembre, l’epidemia ha cominciato a diffondersi in Cina. Secondo iraccolti dalla Johns Hopkins University, i casi di positività al Covid-19 registrati sono 1.920.985, i decessi 119.686 e le guarigioni 453.145. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dallacon 582.580 contagiati e 23.622 decessi. Seguono la Spagna (170.099 contagiati e 17.756 morti), l’Italia (159.516 e 20.465), la Francia (137.877 e 14.987), la Germania (130.072/3.194), il Regno Unito (89.571 e 11.347) e la Cina (83.302 e 3.345). Il presidente degli Stati Uniti Donaldha rivendicato i pieni poteri per rimuovere il lockdown, in contrasto con diversi governatori ed esperti legali. Nel corsoquotidiana conferenza stampa, la BBC riporta cheha ...

you_trend : ?? #Coronavirus, ecco l'andamento dei casi in Italia: - I ricoverati in terapia intensiva sono in calo per l'ottavo… - you_trend : ?? #Coronavirus, ecco l'andamento dei casi in Italia: ?? Il numero dei pazienti ospedalizzati - in terapia intensiva… - T6Ecosystems : RT @LuissDataLab: #Italia, #Spagna, #Francia e #Germania: ecco un grafico di @mcoscetta @Zeta_Luiss che delinea l’andamento dei contagi #CO… - Lupo1960 : RT @Zeta_Luiss: Italia, Spagna, Francia e Germania. Ecco un grafico che delinea l’andamento dei contagi nei quattro Paesi UE che hanno regi… - rdelleani : RT @Zeta_Luiss: Italia, Spagna, Francia e Germania. Ecco un grafico che delinea l’andamento dei contagi nei quattro Paesi UE che hanno regi… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus l’andamento Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera