Coronavirus, l’allarme di Guterres: “Pericoli dall’epidemia della disinformazione” (Di martedì 14 aprile 2020) Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha lanciato l’allarme per la “pericolosa epidemia di disinformazione” legata all’emergenza Coronavirus. Mentre il mondo è alle prese con la pandemia di Covid-19, “la crisi più difficile che abbiamo affrontato dopo la seconda guerra mondiale, stiamo assistendo anche a un’altra epidemia, una pericolosa epidemia di disinformazione“, ha dichiarato Guterres in un video messaggio. “In tutto il mondo le persone hanno paura. Vogliono sapere cosa fare e a chi rivolgersi per un consiglio”, ha proseguito il segretario generale sottolineando che “questo è un momento per la scienza e la solidarietà. Eppure l’infodemia si sta diffondendo a livello globale”. Secondo Guterres, la comunità internazionale dovrebbe vigilare sui ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’allarme di Musumeci : “Troppi immigrati e nessuno pensa al virus”

