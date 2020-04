Coronavirus | l’Aifa autorizza una cura sperimentale con eparina

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 aprile 2020) I numeri dell’emergenzain Italia sembrano dimostrare che le misure adottate starebbero dando i giusti frutti. Calano i contagi, la pressione sulle terapie intensive e a bassa voce si inizia a parlare seriamente di prossima Fase 2. Imprescindibile sarà una soluzione contro il Covid-19, sia per prevenirlo che perrlo. Ok dell’Aifa allaconIn questo senso, c’è molta curiosità circa una nuovaapprovata dall’Agenzia per il Farmaco italiana. Nelle ultime settimane ha vagliato varie possibili soluzioni come il noto Avigan. Numerose fonti ora riportano infatti che l’Aifa ha dato il via libera ad uno studio clinico incentrato sull’, che potrebbe aiutare nellacontro il Covid-19. Nella fattispecie, l’è un farmaco anticoagulante, impedisce cioè ...