Coronavirus, l’Aifa autorizza lo studio sull’anticoagulante eparina (Di martedì 14 aprile 2020) Coronavirus, approvato un nuovo studio per curare la pandemia da Covid-19. Si tratta, questa volta, di una terapia basata sull’anticoagulante erapina, il quale ha ricevuto l’ok dall’AIFA per un test su 300 pazienti. Coronavirus, c’è una nuova speranza italiana per fronteggiare la pandemia che sta affliggendo il mondo intero. Si tratta dello studio basato sull’anticoagulante … L'articolo Coronavirus, l’Aifa autorizza lo studio sull’anticoagulante eparina proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Coronavirus - l’Aifa autorizza studio su anticoaugulante eparina contro il Covid-19. Test su 300 pazienti in 14 centri

