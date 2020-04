Coronavirus | la tragedia silenziosa delle case di riposo | nelle strutture per anziani la

(Di martedì 14 aprile 2020) Circa la metà dei decessi dain Europa si sarebbe registratodiper, sebbene molti di questi dati non siano compresi nei bollettini ufficiali o nemmeno collegati alla pandemia: lo afferma una ricerca dell’International Long Term Care Policy Network, un team di ricercatori che fa capo alla London School of Economics, secondo il quale la percentuale di decessi daavvenutiperoscilla tra il 42% del Belgio e il 57% della Spagna. Il team ha studiato anche i dati provenienti da Italia, Francia e Irlanda. Gli esperti sostengono che sono pochi i Paesi europei nei quali vengono condotti sistematicamente test sia sui residenti che sullo staffdi, rendendo così difficile stimare il numero di contagi e decessi perin queste. “A causa della mancanza di ...

angelomangiante : 22 morti a causa del coronavirus in una casa per disabili psichici nel bresciano. Un'altra tragedia sconvolgente.… - NicolaPorro : #Conte e la retorica italiana credono e fingono di risolvere con le parole e con l’abracadabra la tragedia. Il comm… - crbzz971 : RT @riotta: La deputata #Cunial eletta #M5S @beppe_grillo oggi @repubblica Quando ci sarà un vaccino contro #coronavirus lei si vaccinerà… - achir76 : RT @riotta: La deputata #Cunial eletta #M5S @beppe_grillo oggi @repubblica Quando ci sarà un vaccino contro #coronavirus lei si vaccinerà… - EmMaccioni : RT @riotta: La deputata #Cunial eletta #M5S @beppe_grillo oggi @repubblica Quando ci sarà un vaccino contro #coronavirus lei si vaccinerà… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus tragedia

il Dolomiti

SIAE MICROELETTRONICA dà priorità agli apparati destinati ai veicoli di recupero dal disastro 8 aprile 2020 MILANO--(BUSINESS WIRE)--L’Italia sta facendo fronte a una situazione molto difficile in ...Milano, 14 aprile 2020 - Ha i contorni di una strage silenziosa, e per questo forse ancora più drammatica, l’impatto del Covid-19 sulle residenze per anziani lombarde. Stabilirne l’esatta contabilità ...