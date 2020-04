Coronavirus | la testimonianza di un’imprenditrice catanese a Shangai | “Siamo liberi

Leggi su meteoweb.eu

(Di martedì 14 aprile 2020) “Siamofinalmente. Una sensazione inimmaginabile. Mi sono uscite le lacrime dagli occhi quando ho aperto il portone di casa per uscire di casa. Dopo poco più di tre mesi, qui in Cina, ne siamo usciti anche se purtroppo questa pandemia di, oggi, interessa gran parte del pianeta. L’8 aprile scorso, come risaputo, hanno riaperto pure la città di Wuhan dove si scatenò il virus, e quindi possiamo dire che tecnicamente siamo”. Queste le parole di Ambra Schilirò, giornalista ed imprenditriceda diversi anni a, intervistata da Francesco Bianco per Adnkronos. “Il primo ed unico consiglio che mi sento di dare ai miei connazionali italiani e concittadini catanesi – aggiunge- è composto da tre semplici parole: dovete restare a casa. E’ l’unica cosa da fare, non ...