Coronavirus, la Sicilia ha pochissimi casi e pensa a ripartire: il Governatore valuta la fine del lockdown con il comitato scientifico (Di martedì 14 aprile 2020) La Sicilia guarda avanti e si prepara a ripartire dall’emergenza Coronavirus. Il picco sembra ormai alle spalle, con pochissimi casi registrati negli ultimi giorni: adesso si pensa al domani. Dal 25 marzo, quando nella regione si sono registrati 170 positivi in un giorno, la situazione si è completamente ribaltata, come si evince dal grafico a corredo dell’articolo. L’andamento dei contagi rivela un calo costante, tanto da osservare in soli venti giorni il numero di 43 nuovi casi positivi rilevato nella giornata odierna. Un calo costante, insomma, che fa ben sperare. Le regioni del Sud si sono rivelate modelli virtuosi nella lotta contro il Coronavirus: nonostante il pesante contro-esodo verificatosi all’inizio del lockdown (sono in Sicilia sono tornati circa 20.000 cittadini provenienti dalle regioni del Nord, ndr), la diffusione del virus è ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : Sicilia - Catania provincia più colpita con 593 casi

**Coronavirus : Sicilia - 2.071 positivi e 255 guariti**

Coronavirus : Confesercenti Sicilia - ‘Regione crei fondo di crisi per imprese turismo’ (Di martedì 14 aprile 2020) Laguarda avanti e si prepara adall’emergenza. Il picco sembra ormai alle spalle, conregistrati negli ultimi giorni: adesso sial domani. Dal 25 marzo, quando nella regione si sono registrati 170 positivi in un giorno, la situazione si è completamente ribaltata, come si evince dal grafico a corredo dell’articolo. L’andamento dei contagi rivela un calo costante, tanto da osservare in soli venti giorni il numero di 43 nuovipositivi rilevato nella giornata odierna. Un calo costante, insomma, che fa ben sperare. Le regioni del Sud si sono rivelate modelli virtuosi nella lotta contro il: nonostante il pesante contro-esodo verificatosi all’inizio del lockdown (sono insono tornati circa 20.000 cittadini provenienti dalle regioni del Nord, ndr), la diffusione del virus è ...

SkyTG24 : #Coronavirus. Spiagge bianche e pulite, acqua cristallina: per incentivare il futuro #turismo, l'iniziativa 'Adesso… - LegaSalvini : ?????? CORONAVIRUS, SALVINI: “IMMIGRATO POSITIVO SBARCATO IN SICILIA. IL GOVERNO METTE IN PERICOLO LA SALUTE DEGLI ITA… - LaStampa : Migrante positivo al coronavirus, cresce in Sicilia la paura del contagio: “Evitate i contatti con la popolazione” - CorriereRagusa : Coronavirus, il picco è passato. La Sicilia ha superato l’apice dei contagi: Ragusa provincia virtuosa – Corriere d… - infoitsalute : Sicilia|pronti vaccini coronavirus -