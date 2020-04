Coronavirus, la Russia supera i 20mila contagi. E Putin invoca “misure straordinarie” (Di martedì 14 aprile 2020) Anche la Russia è ormai in stato di grave emergenza Coronavirus. Nelle ultime ventiquattro ore è stata ampiamente superata la soglia psicologica dei 20mila contagi, registrando il numero record per il Paese di 2.774 nuovi casi. I russi affetti da Covid-19 arrivano così a un totale di 21.102. E Putin prepara la nazione agli scenari peggiori. Putin invoca “misure straordinarie” I dati ufficiali parlano anche di 170 morti con Coronavirus, dei quali 22 nelle ultime 24 ore. Ammontano, invece, a 1.694 i pazienti guariti, mentre nell’ultima giornata 224 persone hanno lasciato gli ospedali. Ma a dare davvero la misura della gravità della situazione nel Paese è stato l’intervento del presidente Valdimir Putin che ha invocato “misure straordinarie” per fare fronte all’emergenza. La Russia si prepara agli scenari ... Leggi su secoloditalia Coronavirus - boom di contagiati in Russia. Nel mondo 2 milioni i casi

