Coronavirus | la quarantena silenzia la violenza sulle donne | l’appello del Telefono Rosa

"Il Telefono Rosa non ti lascia mai sola", un appello costante quello che viene rivolto alle donne vittime di violenza che ora più che mai, in piena emergenza Coronavirus, si rende necessario. Restare a casa, come previsto dagli ultimi decreti firmati dal Presidente del Consiglio Conte, è la soluzione più efficace per contrastare la proliferazione del Covid-19. Quando però restare a casa non è più un sacrificio ma una condanna? Quando l'isolamento forzato nella propria abitazione con un marito o un compagno violento non è una soluzione ma il problema? La risposta a queste domande è nei dati raccolti sinora dal Telefono Rosa e tante altre numerose associazioni contro la violenza sulle donne: cala drammaticamente il numero delle denunce ma non diminuiscono le violenze se non la sola possibilità, da ...

Nel Lecchese sono stati 30 i nuovi casi accertati per un totale di 1.911 persone positive al Covid 19. Gallera ha poi ribadito il discorso del periodo di quarantena allungato dalla Regione da 14 a ...

maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 4

maha vajiralongkorn e sineenat wongvajirapakdi 5 In barba al lockdown e alla quarantena imposte con particolare severità in Baviera ... È successo anche a fine febbraio, a dispetto del Coronavirus, ...

